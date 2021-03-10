Черкесск, , 09:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 12 медработников удостоены наград за свой труд в период пандемии коронавируса. Восемь медиков, принимавших активное участие в борьбе COVID-19, а также работники системы здравоохранения, многие годы до пандемии достойно выполнявшие свой врачебный долг, стали «Заслуженными врачами Карачаево-Черкесской Республики», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Еще четверым присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения». Среди награжденных руководители и медицинские работники ковидных госпиталей, сотрудники минздрава, рабоники службы скорой помощи. В числе удостоенных высоких званий Леля Асланукова, Лилия Бостанова, Светлана Боташева, Айшат Дотдуева, Наима Булгарова, Наталья Вертеева, Олеся Карпенко и другие.

Награждение медработников было приурочено к празднованию Международного женского дня 8 Марта. Ранее, к 23 февраля глава республики подписал указ о награждении врачей-мужчин, в том числе Шамиля Шаманова, Альберта Эбзеева — руководителей ковидных госпиталей.