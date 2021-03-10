Киев, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 6377 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 10 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 1904 человека с COVID-19, 219 пациентов скончались в результате осложнений.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве и Одесской области — 644 и 586 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 416 438 случаев заражения, 27 423 случая завершились гибелью пациента, вакцинированы 23 480 человек.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 3261 случай заражения коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что британский штамм SARS-CoV-2 попал в страну вместе с мигрантами — жителями Западной Украины.

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