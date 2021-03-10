Москва,
10 марта 2021, 09:49 — REGNUM Нефть 9 марта подешевела чуть более чем на 1%. Цены продолжают снижаться на утренних торгах 10 марта, корректируясь вниз третий день кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
«Нефть марки Brent передвинула локальные минимумы до $66,65 за баррель, направляясь к отметке $66, тогда как ключевая поддержка в рамках текущего отката представлена на $64,70, где расположена 20-дневная скользящая средняя.
После первоначальных попыток возобновления роста фьючерсы торговались с понижением во второй половине дня.
Во-первых, минэнерго США представило свой прогноз, в котором ожидает снижения мирового спроса в этом году. В то же время ведомство повысило оценку добычи черного золота в стране, хотя и незначительно.
Во-вторых, отчет API отразил скачок запасов сырой нефти почти на 13 млн баррелей после роста на 7,3 млн баррелей неделей ранее. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились на 8,5 млн и 4,8 млн соответственно.
Сегодня отношение инвесторов к риску несколько улучшилось, но инвесторы продолжают осторожничать. Опасаясь возобновления роста доходности облигаций США.
Тем временем доллар возобновил повсеместный рост, что дополнительно давит на котировки в ожидании официального отчета минэнерго США по запасам.
Впрочем, поскольку в последнее время выходит искаженная недавними заморозками статистика, реакция рынка на поступающие цифры носит весьма сдержанный характер.
С технической точки зрения Brent важно удержаться над вышеупомянутой скользящей средней, чтобы избежать более глубокого развития коррекции.
На данный момент целостность бычьего тренда остается ненарушенной. В роли ближайшего сопротивления выступает зона $67,80», — считает эксперт.
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