Москва, , 09:49 — REGNUM Нефть 9 марта подешевела чуть более чем на 1%. Цены продолжают снижаться на утренних торгах 10 марта, корректируясь вниз третий день кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent передвинула локальные минимумы до $66,65 за баррель, направляясь к отметке $66, тогда как ключевая поддержка в рамках текущего отката представлена на $64,70, где расположена 20-дневная скользящая средняя.

После первоначальных попыток возобновления роста фьючерсы торговались с понижением во второй половине дня.

Во-первых, минэнерго США представило свой прогноз, в котором ожидает снижения мирового спроса в этом году. В то же время ведомство повысило оценку добычи черного золота в стране, хотя и незначительно.

Во-вторых, отчет API отразил скачок запасов сырой нефти почти на 13 млн баррелей после роста на 7,3 млн баррелей неделей ранее. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились на 8,5 млн и 4,8 млн соответственно.

Сегодня отношение инвесторов к риску несколько улучшилось, но инвесторы продолжают осторожничать. Опасаясь возобновления роста доходности облигаций США.

Тем временем доллар возобновил повсеместный рост, что дополнительно давит на котировки в ожидании официального отчета минэнерго США по запасам.

Впрочем, поскольку в последнее время выходит искаженная недавними заморозками статистика, реакция рынка на поступающие цифры носит весьма сдержанный характер.

С технической точки зрения Brent важно удержаться над вышеупомянутой скользящей средней, чтобы избежать более глубокого развития коррекции.

На данный момент целостность бычьего тренда остается ненарушенной. В роли ближайшего сопротивления выступает зона $67,80», — считает эксперт.

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