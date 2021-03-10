Москва, , 09:51 — REGNUM В столице России и Московской области из-за гололедицы объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

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Уточняется, что «желтый» уровень предупреждения означает, что погода является потенциально опасной.

Также указывается, период предупреждения о гололедице будет действовать в Москве до 22:00 мск 11 марта и до 23:00 мск 11 марта — в Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ночь на 10 марта стала в столице России наиболее холодной с начала нынешней весны, температура воздуха в ночное время составила — 20,7 °C.