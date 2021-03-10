Ульяновск, , 09:48 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска передано в суд уголовное дело в отношении предпринимательницы, которую обвинили в ложном сообщении о готовящемся взрыве нотариальной конторы. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, 18 января 2019 года 39-летняя индивидуальная предпринимательница набрала с мобильного телефона номер «112» и сообщила о взрывном устройстве, якобы заложенном в нотариальной конторе в переулке Молочный. О причинах поступка, который инкриминируется жительнице, не сообщается.

В результате были отвлечены силы спецслужб, предназначенные оказывать помощь в экстренных ситуациях. Сообщение оказалось ложным.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновске получил условный срок горожанин, который несколько раз пытался сжечь офис управления Роскомнадзора. Причинённый ущерб оценён в 10 млн рублей. Правоохранители отмечали, что причиной стала месть из-за блокировки ведомством «пиратских» интернет-ресурсов.

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