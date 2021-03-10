Москва, , 09:48 — REGNUM Законопроект о введении базовой стоимости техосмотра разработал член Совфеда Андрей Кутепов.

Вводится базовый размер платы и ценовые пределы за проведение технического осмотр, а также предполагается установить верхний и нижний предел его стоимости, сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере технического осмотра утверждение методик расчета базового размера платы и ценовых минимального и максимального пределов размера платы за проведение техосмотра, а также установление правил применения ценовых пределов минимального и максимального размера платы за проведение технического осмотра.

Одновременно предлагается передать полномочия по аккредитации операторов технического осмотра, а также по ведению реестра операторов техосмотра от Российского союза автостраховщиков Федеральной службе по аккредитации. Кроме этого, Росаккредитации, согласно законопроекту, передаются полномочия по осуществлению контроля за деятельностью операторов технического осмотра.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий общественный резонанс вызвала реформа проведения техосмотра и предложение передать процедуру под контроль ГИБДД.

В итоге правительство РФ приняло решение о продлении действующей системы техосмотра транспортных средств до 1 октября 2021 года.

В Госдуме звучали предложения отменить техосмотра.

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