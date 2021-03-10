Москва, , 09:50 — REGNUM По итогам февраля 2021 года продажи новых легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в России составили 8,4 тыс. единиц, что на 12,3% больше, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За первые два месяца нынешнего года в стране было куплено 15,6 тыс. экземпляров авто сегмента LCV. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в прошлом месяце автолюбители в России приобретали коммерческие автомобили отечественных компаний. Среди них модели марок: GAZ (3,2 тыс.ед.), Lada (1,4 тыс. ед.) и УАЗ (1,3 тыс. ед.). Среди машин сегмента LCV иностранных брендов больше всего покупались модели компаний Ford (940 ед) и Volkswagen (357 ед.).

Напомним, в 2020 году в России юридические лица купили 72,5 тыс. экземпляров легких коммерческих автомобилей.

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