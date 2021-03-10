Уфа, , 09:49 — REGNUM В Башкирии решили снять ограничения по посещаемости для кинотеатров, театров и спортивных соревнований. Об этом 10 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, данное решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба. Так, дома культуры, кинотеатры и театры могут работать при полном заполнении зрительных залов. Это также относится и при проведении соревнований.

Хабиров отметил, что, несмотря на снятие ограничений, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Он также сообщил, что в республике было решено продлить режим самоизоляции для пожилых людей.

«Обсуждали отмену самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Но эксперты нашего Минздрава и Роспотребнадзора пока против, говорят — опасно. Будем придерживаться их рекомендаций, поэтому обязательную самоизоляцию этих жителей продлеваем до 25 марта», — сообщил он.

Он подчеркнул, что жителям нужно помнить, что коронавирусная инфекция никуда не ушла и многое зависит от самих граждан.

«Уверен, соблюдение каждым жителем санитарных правил позволит сохранить здоровье его родных и близких, в целом быстрее пройти сложный период», — заявил он.

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