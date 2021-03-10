Оренбург, , 09:45 — REGNUM В центральных районных больницах Оренбургской области в рамках реформы системы здравоохранения ликвидируют полноценные родительные залы. Им на смену придут единичные ургентные койки, сообщает orenday.ru.

Информресурс опубликовал документ минздрава, согласно которому в ЦРБ до 1 мая 2021 года должны быть организованы ургентные родильные залы на базе гинекологических/хирургических отделений. Акушеры-гинекологи будут нести круглосуточное дежурство на дому.

Планируется, что реорганизация пройдет в 23 центральных районных больницах, а также горбольницах Медногорска и Соль-Илецка. Вместо роддома будет одна палата с дневным дежурством медработника. Всех рожениц, за исключением экстренных случаев, будут отправлять в городские роддома второго уровня.

Напомним, что ранее минздрав Оренбуржья заявил о том, что первый этап реорганизации больниц, в рамках которого произойдет укрупнение медучреждений, завершится до 1 мая 2021 года. Чиновники заверили о благих намерениях повышения качества оказания медпомощи и ее доступности населению. Между тем реформа вызвала волну критики и негодования.

Решение вопроса доступности, когда роженице придётся ехать в родильный дом, преодолевая долгий путь из района в город, выглядит сомнительным. К тому же стоит учитывать бездорожье. Напомним, в марте уже несколько дней подряд из-за неблагоприятных условий перекрывают трассы. Спасателям, полиции приходилось неоднократно оказывать помощь застрявшим в снежном плену автомобилям, в том числе и машинам скорой помощи.

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