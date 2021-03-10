Томск, , 09:43 — REGNUM В Томской области и в Томске 11−12 марта ожидается снег, местами сильный. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского ЦГМС.

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Также прогнозируются усиление ветра с порывами до 16−21 м/с, ухудшение видимости, местами метели. Ожидаются гололёдно-изморозевые явления, отложение мокрого снега, снежные заносы на дорогах.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая ночь в Москве установила температурный рекорд за 70 лет.

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