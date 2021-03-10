Петрозаводск, , 09:51 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, что на два человека меньше, чем днем ранее. Об этом 10 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей заболевших — 101 человек, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 41 956 случаев заражения, 38 078 человек выздоровели, в том числе 136 — за прошедшие сутки. Скончался 331 человек.

Также в регионе зарегистрирована еще одна смерть от ковида. В Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска, 1958 года рождения. «Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания», — отметили в оперштабе.

Также за 9 марта в регионе было госпитализировано 17 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5215 пациентов, 122 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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