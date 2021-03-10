Москва, , 09:43 — REGNUM Ночь на 10 марта стала в столице России наиболее холодной с начала нынешней весны, температура воздуха в ночное время составила — 20,7 °C. Об этом 10 марта рассказали в центре «Фобос», передает РИА Новости.

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Как отметила специалист центра Елена Волосюк, в минувшем году в ночь на 10 марта температура была на 25 градусов выше и составляла +4 °C.

При этом метеоролог Евгений Тишковец уточнил, что эта ночь на данную дату стала в Москве наиболее холодной со времён Второй мировой войны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что потепление в Москве начнётся 12 марта.