Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM Обвиняемый в смертельной аварии в центре Екатеринбурга Владимир Васильев признан виновным. Решение принял Ленинский районный суд.

Васильеву дали девять лет и три месяца колонии общего режима. Житель Екатеринбурга признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

В результате ДТП в августе 2019 года погибло двое человек, ещё одному нанесён тяжкий вред здоровью. Суд согласился со следствием в том, что Васильев был в состоянии опьянения в момент аварии. Прокурор попросил суд назначить обвиняемому13 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, было выявлено, что после ДТП произошла подмена анализов Васильева — были переданы анализы отца обвиняемого.

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