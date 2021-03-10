Москва, , 09:41 — REGNUM Центральный банк России с 10 марта выпустил в обращение памятные монеты «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» из серии «Исторические события», сообщается на сайте регулятора.

На монетах изображён князь Александр Невский в доспехах верхом на коне, православный храм и вооруженное войско. Внизу по окружности надпись — «Александр Невский».

Памятные монеты сделаны из драгоценных металлов. Серебряные номиналом 3 рубля выпущены тиражом 3 тыс. штук. Тираж золотых монет номиналом 100 рублей составляет 1 тыс. штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ в феврале выпустил памятную монету «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область».

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