Иркутск, , 09:40 — REGNUM Коллектив учёных НИИ биологии Иркутского государственного университета рамках проведения фундаментальных и прикладных исследований Байкала и Байкальской природной территории, приступил к созданию биополимерного пластика, который призван заменить синтетический. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, об этом губернатору Игорю Кобзеву в ходе визита рассказал директор института Максим Тимофеев:

«Биопластик не загрязняет окружающую среду, а служит пищей для микроорганизмов и удобрением для растений. Уже получены первые образцы такого материала, и до конца года ученые планируют изготовить первый экологически безопасный стаканчик из биопластика».

Игорь Кобзев выразил уверенность, что молодые ученые НИИ биологии ИГУ будут вовлечены в научную среду ООН по направлению, связанному с сохранением озера Байкал. При поддержке регионального правительства такие исследования решено проводить в таких точках, как Байкальск, Листвянка, Большое Голоустное и остров Ольхон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Иркутской области стартовал год Байкала.

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