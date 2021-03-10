Ташкент, 10 марта 2021, 09:38 — REGNUM Возобновление регулярных авиарейсов между Ираном и Узбекистаном обсудили заместитель министра иностранных дел республики Фуркат Сидиков и министр дорог и градостроительства Ирана Мухаммад Эслами, сообщает агентство «Дунё».
В рамках визита узбекистанской делегации в Тегеран стороны обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-коммуникационной и логистической сферах.
Собеседники отметили необходимость запуска межрегиональных транспортных коридоров, которые позволят нарастить экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе правительство Ирана продлило тарифные преференции на транзит узбекистанских грузов через иранскую территорию.
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