Симферополь, , 09:37 — REGNUM Строительство на территории Форосского парка продолжится, объект будет построен. Об этом написал в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам очередной встречи с жителями пгт Форос 9 марта.

«Все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра на территории Форосского парка соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена. Этот вопрос снимается с повестки дня, объект будет построен», — написал Аксёнов.

Глава Крыма также сообщил о результатах проверки строительства в парке прокуратурой.

«Единственное нарушение, которое было выявлено в результате проверки органов прокуратуры, — это повреждения деревьев строительной техникой. За это застройщик выплатит положенный штраф, а за каждое вырубленное дерево будет высажено пять новых такой же породы. Коллеги сами заинтересованы в том, чтобы парк выглядел достойно», — пояснил Аксёнов.

По словам Аксёнова, доступ на территорию парка и к пляжам останется свободным, ограждённой будет территория собственно лагеря — речь идёт о трёх гектарах (ранее планировалось семь).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обратят внимание на строительство на территории Форосского парка, вокруг которого развернулся скандал. На следующий день после этого, 4 марта, в Ялту прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов, который попытался успокоить жителей, уточнив, что в парке строится детский лагерь, а не жилые дома или гостиница.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымские власти заявили, что Форосский парк благоустроит застройщик