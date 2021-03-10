Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге при ограблении банка мужчина угрожал кассиру предметом, похожим на гранату, и похитил 2,5 млн рублей. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ограбление банка произошло днем 9 марта. Около 17 часов в помещение финансовой организации на Индустриальном проспекте зашел мужчина и, угрожая старшему кассиру предметом, напоминающим гранату, потребовал выдать ему наличные деньги.

«Женщина извлекла из кассового аппарата денежные средства и передала неизвестному, который после этого скрылся. Ущерб 2 588 000 рублей, — уточнили в ведомстве. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ».

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.