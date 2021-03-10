Москва, , 09:36 — REGNUM В России иностранные соцсети и видеохостинги, в числе которых Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok могут обязать выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге. Такое предложение, как пишут «Ведомости», Минцифры изложило в плане развития отрасли информационных технологий в РФ.

Отмечается, что для этого в России могут принять федеральный закон, его проект планируется подготовить к середине 2021 года. Исполнителями назначены Минцифры, Министерство финансов, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба.

По данным исследовательской компании BloggerBase, российские видеоблогеры в прошлом году заработали порядка 18 млрд рублей, при этом деньги за рекламу они, как правило, получают на личный счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве России обсуждают введение нового налога для международных IT-компаний, соответствующий вопрос поднимался на совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко и компаний отрасли.

Подразумевается взимание дополнительной платы с международных IT-компаний, которые пользуются данными граждан РФ и формируют рекламную политику на территории страны. Вырученные деньги планируется направлять на поддержку российской IT-отрасли.

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