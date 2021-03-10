Кызыл, , 09:36 — REGNUM Экс-глава микрокредитной организации «Фонд поддержки предпринимателей Республики Тува» заключён под стражу по обвинению в хищении 700 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, деньги были выделены в рамках программы поддержки бизнеса.

«Бывший руководитель микрокредитной компании, составив фиктивный договор, предоставил целевой заем на 700 тысяч рублей, обществу с ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого являлся он сам», — отметили в ведомстве.

Выделенные средства мужчина, по данным следствия, израсходовал на личные нужды. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Напомним, ранее обвиняемый стал фигурантом уголовного дела за «присвоение или растрату». Его подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 1 млн рублей.

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