Ульяновская область, , 09:36 — REGNUM В Ульяновске многодетные семьи получили свыше 2,5 млн рублей компенсации на создание инфраструктуры для земельных участков. Также в 2021 году пересмотрят критерии для определения размера возмещения расходов при строительстве жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам его встречи с семьями.

В Ульяновске одной из проблем при предоставлении бесплатных земельных участков является отсутствие инфраструктуры — водоснабжения, подачи газа и энергообеспечения. В мэрии отмечают, что совместно с инициативными группами разработана дорожная карта для обеспечения участков инженерной инфраструктурой.

По информации мэрии Ульяновска, 154 многодетные семьи получили 2,5 млн рублей на компенсацию затрат по договорам с энергетиками, 21-й семье выделено 650 тыс. рублей на бурение скважин.

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева отмечает, что с 1 июля 2021 года в новой редакции будет действовать закон о возмещении части затрат на строительство дома. По её словам, закон действует с 2020 году, но «не совсем рабочий», так как многие семьи остаются без компенсаций из-за кадастровой оценки дома. Поэтому предлагается считать размер выплаты в зависимости от квадратуры.

По словам министра, если площадь построенного семьёй дома составляет 100 кв. метров, то она получит в качестве компенсации 700 тыс. рублей. Если на жилищную стройку были привлечены кредитные ресурсы, то компенсируют половину затрат, но более 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил сделать федеральной поддержку многодетных семей. Он не согласен с тем, что «вся политика отдана на откуп регионам», поэтому «где-то многодетным помогают с жильем, а где-то нет ничего». Парламентарий подчёркивает, что семьи должны иметь равные права вне зависимости от того, в каком регионе они живут.