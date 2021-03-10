Варшава, , 09:35 — REGNUM Польская сторона считает необоснованным решение о высылке дипломата из Белоруссии, и готова «оперативно и адекватно» отреагировать на это. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio.

Пшидач заявил, что решение о высылке польского дипломата из белорусского Бреста, которое было принято МИД Белоруссии, не отвечает интересам белорусского государства и общества.

«Мы призываем власти Минска вступить в диалог с обществом, освободить политических заключенных и восстановить элементарные гражданские свободы. Вероятно, из-за этого и было принято такое решение в Минске», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что процедуры обжалования решения о высылке дипломата не существует. «Это суверенное решение принимающей страны. Однако в ситуации, когда нет оснований для таких действий, мы считаем это действие политически мотивированным», — подчеркнул Марцин Пшидач.

Заместитель министра иностранных дел Польши также добавил, что белорусские власти, приняв решение о высылке консула Польши из Бреста, «существенно ограничили возможности сотрудничества с Варшавой». «И такие шаги Минск делает несмотря на положительное отношение польского руководства к Белоруссии. В частности, мы всегда защищали суверенитет и независимость этого государства», — заключил дипломат.

Напомним, 9 марта Минск принял решение о высылке из страны Ежи Тимофеюка — сотрудника генерального консульства Польши в Бресте. Это объясняется тем, что дипломат принимал участие в мероприятиях по случаю Национального дня памяти «проклятых солдат». В Белоруссии считается, что антикоммунистические активисты в 1940-х годах, прозванные «проклятыми солдатами», причастны к убийствам этнических белорусов, проживавших на востоке Польши.