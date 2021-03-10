Джакарта, 10 марта 2021, 09:34 — REGNUM Туристический автобус в Индонезии перевернулся после столкновения с двумя машинами, сообщает CNN Indonesia.
«Два автомобиля, движущиеся в направлении Семангги не соблюдали дистанцию, что привело к аварии», — заявили в дорожной полиции Индонезии.
В результате аварии шесть человек получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
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