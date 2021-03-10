Новосибирск, , 09:34 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено ещё 102 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 104 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 79 лет, 83 года, 86 лет, две женщины в возрасте 50 лет, женщины в возрасте 72 года и 79 лет. Всего в регионе о умерли 1510 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 87 человек, на ИВЛ — 13 пациентов».

Всего в регионе выявлено 36 805 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2097 детей; 33 686 пациентов выздоровели (+96 за сутки).