Женева, Швейцария, , 09:37 — REGNUM Общее количество выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю увеличилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные 10 марта приводятся в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,7 млн новых случаев заражения, что на 2% больше по сравнению с предшествующей неделей», — говорится в бюллетене.

При этом отмечается, что примерно в половине стран число новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 снизилось, а в другой половине отмечен их рост. Также уточняется, что с 1 по 7 марта на планете Земля был зарегистрирован 2 734 381 новый случай заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло на 7 марта 116 166 652.

Также указывается, что за прошедшую неделю в мире 60 323 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по состоянию на 7 марта составляет 2 582 528.

Кроме того, уточняется, что особенно значительный рост числа заразившихся SARS-CoV-2 за минувшую неделю был отмечен в Африке (рост на 10%), в Восточном Средиземноморье (на 10%) и в Европе (на 4%).

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 117 556 299.