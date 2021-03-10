Пенза, , 10:29 — REGNUM В Пензе на базе городской клинической больницы №6 открылся новый сосудистый центр, который в несколько раз позволит увеличить число высокотехнологичных операций кардиологического профиля.

В центре открыто отделение рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Пациентам проводят ангиографию и стентирование, восстанавливают кровоснабжение в коронарных сосудах, что позволяет сердечной мышце оставаться жизнеспособной и полноценно функционировать. Оперативные вмешательства проводятся в медучреждении с 24 февраля. За это время осуществили 40 кардиографий и 15 стентирований.

Специалисты сосудистого центра прошли соответствующее обучение. Здесь созданы все условия для оказания высокотехнологичной медпомощи больным кардиопрофиля.

Хирургическое отделение шестой горбольницы в Пензе также нуждается в модернизации. Губернатор поручил выделить необходимые для проведения ремонта денежные средства из областного бюджета.

ИА REGNUM ранее сообщало, в текущем году Пензенская область намерена реализовать новый проект, направленный на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей муниципальных районов и программу модернизации первичного звена здравоохранения.

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