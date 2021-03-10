Москва, , 09:33 — REGNUM Прошедшая ночь в Москве установила температурный рекорд за 70 лет, сообщает 10 марта Гидрометцентр России.

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Утром в столице морозы достигли 20,7 градуса. Это максимум за 70 лет. Причём предыдущий рекорд был заметно скромнее — в 2006 году было зафиксировано 17 градусов ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальное похолодание в Москве задержится до 12 марта, а уже 14 марта ожидаются плюсовые температуры.