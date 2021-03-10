Шахты, Ростовская область, , 09:32 — REGNUM На базе поликлиники №1 в Шахтах Ростовской области появится кабинет компьютерной томографии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

На закупку модульного здания лечебного учреждения выделено более 9,4 млн рублей. В модульном сооружении будет установлен компьютерный томограф для своевременной диагностики амбулаторных пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2021 года донской губернатор Василий Голубев выделил шахтинской больнице скорой медицинской помощи имени Ленина более 5,5 млн рублей на покупку деталей для ремонта компьютерного томографа. Наряду с этим рассматривалась возможность покупки модульного здания поликлиники №1 и аппарата КТ.