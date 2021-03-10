Уфа, , 09:40 — REGNUM Уголовное дело после гибели двух человек в результате ДТП на трассе возбуждено в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительной информации, грузовик КамАЗ, за рулем которого находился житель Дагестана 42-х лет, на трассе столкнулся с попутным автомобилем «Митсубиси Лансер», за рулем которого сидел 60-летний мужчина. После этого, произошло столкновение с фурой, под управлением 47-летнего мужчины.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии получили не совместимые с жизнью травмы водитель легкового автомобиля и 58-летняя женщина, которая находилась в легковушке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика КамАЗ был задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что смертельное ДТП произошло 9 марта на 1456 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск.

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