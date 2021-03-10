Кишинёв, , 09:36 — REGNUM В Молдавии в течение суток 9 марта выявили 873 случая заражения коронавирусом в ходе 1898 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 196 475 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 173 141 человека, в том числе 899 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 4241 пациента с COVID-19, из которых 331 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4150 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 21 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 350 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 1281 теста. Выздоровевшими врачи признали 912 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время постоянно растет число пациентов с COVID-19 в больницах. В минздраве республики сообщили, что за последние сутки увеличили число коек для пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» на 116, планируется добавить еще 60.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше заявили, что пандемия будет побеждена через два месяца