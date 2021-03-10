Варшава, , 09:30 — REGNUM Терпеть жителям Польши пандемию осталось еще два месяца, после «чего она будет побеждена». Об этом заявил директор Военно-медицинского института в Варшаве, профессор Гжегож Гелерак в интервью Polskie Radio 24.

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По словам профессора, весенне-летнее потепление, процесс приобретения коллективного иммунитета у населения, а также продолжающаяся вакцинация приведут к тому, что уже через два месяца общество будет жить в новой реальности, когда коронавирус станет не повсеместной, а небольшой угрозой. По подсчетам Военно-медицинского института, к такой ситуации Польша придет всего через два месяца.

«Примерно 20−25% населения Польши уже приобрело иммунитет естественным путем после заражения SARS-CoV-2. Если дополнить этот факт привитыми людьми, то по текущим данным видно, что это приносит реальные результаты. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути. Еще два месяца мобилизации, а там долгожданная победа», — заявил Галерак.

В то же время, по словам эксперта, коронавирус будет возвращаться периодически раз в шестилетние или десятилетние циклы. «Хорошо бы не повторять тогда наши нынешние ошибки», — заключил он.