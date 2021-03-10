Москва, , 09:31 — REGNUM По итогам февраля 2021 года продажи в России легковых машин с пробегом снизились на 4,3% по сравнению с февралем 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Так, в прошлом месяце на вторичном авторынке России было перепродано 390 тыс. легковых авто.

Среди проданных автомобилей с пробегом в феврале было 95 тыс. машин Lada (— 3,7), 44,7 тыс. авто Toyota (-1,9%), 22 тыс. экземпляров Nissan (-5,9%) и столько же машин Hyundai (22 тыс. ед.; — 3,3), а также 20,4 тыс. единиц KIA (-1,6%).

Напомним, в феврале 2021 года в России было продано 120 081 новое авто — на 0,8% больше, чем в феврале прошлого года.

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