Кемерово, , 09:29 — REGNUM История, которую в своём instagram опубликовала жительница Кемеровской области, вызвала бурную реакцию в социальной сети. Анна Борзова рассказала, как её девятилетний брат чуть не погиб, провалившись в открытый люк.

«Он мне звонит и говорит, что он куда-то провалился. Куда?! Я в панике выбегаю с работы, говорю с ним, как он шёл, куда шёл. Сначала, подумала, что он просто не заметил и спустился в подвал. Нет, говорит, провалился! Спрашиваю, вышел из здания? Да. Мимо музыкалки шёл и провалился. Слышу голос, вижу яму. Канализация. Он там внизу, в грязи. Целый, живой, грязный. Бегу назад к охраннику, кричу что-то нечленораздельное, хватаю его за руки. Он с трудом понимает, хватает лесницу, бежит со мной. Спасибо, человек! Я даже не знаю, как зовут его. Мы вытащили ребёнка из ямы. Он вонючий, грязный, но живой, даже без царапин. Люк не был закрыт вообще ничем. После недельного ветродуя его весь занесло снегом. Там не было воды. Если бы там была вода, если бы он неудачно упал, я никогда бы его там не нашла. Если бы связь не была доступна, там всё — таки метра три глубина. И теперь самый смак: этот люк почти прямо под окнами кабинета главы», — написала Борзова со слов мамы ребёнка. Она уточнила, что позже люк закрыли и «формально — не прикопаешься».

«Я так понимаю, этот люк возле дороги?! У нас всегда должно что-то произойти, а когда произошло, быстро все сделали», — оставила свой комментарий под постом одна из подписчиц.

«Хорошо, хоть телефон у ребёнка был с собой и никуда не выпал во время падения, и не сломался. Ужас, что происходит, никому ничего не надо, никто ни за что не отвечает», — подчеркнула другая подписчица.

«Здравствуйте. На данный момент ведётся проверка. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Приносим свои извинения Артему и его близким!» — отреагировал на публикацию глава Ижморского муниципального округа Александр Малышко.