Воронеж, , 09:29 — REGNUM Участок в 1,1 га на улице Чапаева, 68б в Воронеже продан с аукциона, который проводился на площадке «Дом.РФ». В соответствии с протоколом торгов, опубликованным 9 марта, победителем признано ГК «Развитие».

Начальная цена объекта составляла чуть менее 37 млн рублей, победитель торгов предложил цену в 37,7 млн рублей.

Данный участок земли расположен рядом с объектом культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня Романовской слободы». Помимо участка, покупатель приобретает восемь хозпостроек общей площадью около 5 тыс. кв. м.

«Водонапорная башня Романовской слободы» входит в состав военно-исторического комплекса «Чижовские казармы», основная часть которого расположена на улице Краснознаменной, 105. В состав комплекса входят здания, построенные в начале XX века, при этом часть из них имеет статус памятников, часть такого статуса не имеет.