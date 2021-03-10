Благовещенск, , 09:28 — REGNUM В Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя посёлка Магдагачи, которого подозревают в убийстве 1,5-месячного ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие полагает, что подозреваемый находился в доме своей сожительницы, где проживали двое малолетних детей. Мать со старшим ребёнком находилась в гостях. Мужчина нанёс 1,5-месячному ребёнку телесные повреждения и отнёс его в кровать. Утром ребёнка обнаружили уже мёртвым.

Подозреваемого мужчину задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели 9 марта извлекли из затонувшего на реке Раздольная в Приморье автомобиля тела троих детей — выяснилось, что семейная пара 8 марта из Уссурийска приехала на подлёдную рыбалку в Надеждинский район.