Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге ночь на 10 марта стала самой холодной с начала весны. Температура воздуха в городе на Неве опустилась до минус 20,3 градусов, таким образом это значение стало четвертым за весь ряд инструментальных наблюдений в Петербурге. Об этом 10 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, самой холодной 10 марта остается ночь в 1888 году, когда температура понизилась до минус 25,5 градусов.

«В 1895 году было минус 21,3 градуса, в 1883 и 1963 годах столбик термометра опускался до минус 20,7 градусов, — пояснил собеседник агентства. — Больше ночей 10 марта с температурой ниже минус 20 градусов в Санкт-Петербурге не отмечалось».

Александр Колесов также уточнил, что предстоящая ночь в Санкт-Петербурге тоже будет очень холодной, до минус 20 градусов.

«Как и сегодня, ночью 11 марта температура воздуха только четыре раза в разные годы опускалась ниже минус 20 градусов», — подытожил он.

Добавим, что в Ленинградской области столбик термометра опускался до минус 35,4 градуса.

Температура воздуха днем 10 марта в Петербурге ожидается в районе −10…−12 градусов, по области −8…−13 градусов, местами до минус 13 градусов. Ветер восточный 1−6 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Как уточнил Колесов, возвращение весны в город ожидается уже в ближайшую субботу, 13 марта. Температура воздуха поднимется до −2…−4 градусов.