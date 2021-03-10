Москва, , 09:39 — REGNUM Российские власти намерены активнее собирать биометрические данные граждан, в том числе с применением «административных мер». Биометрия может стать условием доступа к ряду государственных услуг, пишет 10 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Совещание о применении Единой биометрической системы (ЕБС) прошло в Минцифры 26 февраля. Один из его участников рассказал изданию, что чиновники признали темп заполнения базы данных очень низким и обещали «решить вопрос административными мерами».

«Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно», — уточнил участник совещания.

Предлагается собирать биометрию с граждан не только через банки, как сейчас, но и через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение. За два годы в Минцифры надеются довести количество биометрических «слепков» граждан с текущих 164 тыс. до 70 млн.

В Минцифры подтвердили, что работают над возможностью сбора биометрии через МФЦ. Представители «Ростелекома» — оператора реестра ЕБС — уточнили, что планируется запуск мобильного приложения для регистрации биометрии.

Эксперты отмечают, что пока неясно, кто именно будет иметь доступ к такой обширной базе данных о гражданах. Сомнения вызывает и её безопасность.

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