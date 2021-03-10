Москва, , 09:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции откинула Россию, как и другие государства, назад в своём развитии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны, — подчеркнул официальный представитель Кремля в интервью ТАСС. — К сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии».

Песков добавил, что в будущем это отставание и спад предстоит «компенсировать и наверстывать».

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Лично для пресс-секретаря главы государства пандемия принесла как негативные, так и положительные моменты. Так, завил Песков, болезнь COVID-19 лишила его лично трёх недель, в течение которых он боролся с коронавирусом. Он не мог в этот период ни поехать в отпуск, ни покататься на лыжах, также ему пришлось отказаться от привычного «живого» формата работы.

С другой стороны, признался пресс-секретарь президента РФ, ему удалось приобрести иммунитет к коронавирусу. Кроме того, пандемия дала ему «чуть больше времени с семьёй и с детьми, что хорошо».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что человечество в 2020 году столкнулось с беспрецедентными по масштабу проблемами. По его словам, пандемия коронавирусной инфееции, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир ещё не знал со времён Великой депрессии.

При этом глава государства добавил, что минимизация последствий пандемии обошлась России в 4,5% ВВП.

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