Москва, , 09:24 — REGNUM Потепление в Москве начнётся 12 марта, сообщает центр «Фобос».

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Синоптики рассказали о пике аномального похолодания в европейской части России, которое в некоторых регионах скоро начнёт отступать.

«В Москве стужа продержится дольше. В ближайшие двое суток по ночам ожидаются 20-градусные морозы, днём всего −9…−12°», — говорится в прогнозе.

В пятницу, 12 марта, в столице начнётся потепление, 13 марта оно усилится до нулевых отметок, а уже в воскресенье, 14 марта, перейдёт в плюс.