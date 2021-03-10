Джакарта, , 09:23 — REGNUM Целевая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии объявила, что в последнее время в стране наблюдается снижение числа активных случаев COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что снижение произошло после резкого роста числа активных случаев COVID-19 в январе 2021 года.

«Количество активных случаев сократилось на 16%», — заявил Вику Адисасмито.

По последним данным, в стране выявлено 145 628 активных случаев заражения коронавирусом. Для сравнения по состоянию на 30 января 2021 года в Индонезии было зарегистрировано 174 083 активных случая.

По его словам, ограничения по коронавирусу, принятые властями Индонезии, помогли сообществу в сокращении числа активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Индонезии объявило о четырех случаях заражения новым штаммом коронавируса B117 на территории страны.

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