Ханты-Мансийск, 10 марта 2021, 09:22 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 92 случая.
С начала пандемии на 10 марта в Югре зарегистрировано 52 466 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 530 человек, скончались 762 пациента с COVID-19.