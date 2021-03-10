Майминский район, Алтай, , 09:22 — REGNUM 31-летняя жительница Майминского района Республики Алтай после попытки поджога автомобиля стала фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, недовольная размером зарплаты своего супруга, она таким образом отомстила его работодателю.

Инциденту предшествовал конфликт между предпринимателем и мужем обвиняемой, работающего трактористом, из-за низкой, по его мнению, зарплаты. Об конфликте мужчина рассказал жене, после чего у той возник план мести.

«С этой целью сельчанка подожгла медицинскую маску, которую бросила в бензобак автомобиля, предварительно открутив его крышку. С первой попытки у подозреваемой ничего не получилось. Тогда она сняла свой носок, который также подожгла и снова бросила в бензобак. Убедившись, что со второй попытки у неё все получилось, сельчанка убежала», — отметили в ведомстве.

Однако КамАЗ удалось отстоять — возгорание заметили местные жители и успели его потушить. Правоохранители уже на следующий день установили личность подозреваемой. В ходе допроса женщина дала признательные показания.