Лондон, , 09:22 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует обсудить в Норвегии и Эстонии вопрос «региональной угрозы безопасности, исходящей от России». Об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Так, сегодня, 10 марта, Рааб посетит Таллин, где встретится президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Кроме того, глава МИД Британии будет присутствовать на переговорах с участием представителей Литвы и Латвии, где будет обсуждаться региональная безопасность.

В четверг, 11 марта, глава британского МИД прибудет в Осло, где встретится с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде и примет участие в совместном заседании глав МИД Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Стороны обсудят международную безопасность, в том числе «угрозы со стороны враждебных государств».

Сам Рааб заявил, что именно соседние государства наиболее остро чувствуют угрозу безопасности, которую представляет Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рааб призвал Совет по правам человека Организации Объединенных Наций принять меры в связи с «систематическим нарушениями прав человека» в Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Мьянме и Белоруссии.

Рааб утверждал, что Россия якобы не выполняет свои «международные обязательства», и об этом свидетельствует ситуация с блогером Алексеем Навальным, а также разгоны несанкционированных акций протеста в российских городах.

Отметим, на Западе пытаются использовать любой повод для вмешательства в российскую внутриполитическую ситуацию, и даже сами создают для этого поводы.

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