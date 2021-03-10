Москва, , 09:22 — REGNUM В настоящее время в Главархиве Москвы оцифровано уже более 11 миллионов исторических документов, сообщается на портале мэра столицы.

Ранее, чтобы поработать с документами, надо было приезжать в Главархив дважды. Первый раз — сделать заказ материалов, второй —поработать с ними. С ноября 2020 года заявку на выдачу документов в читальных залах можно оформить в электронном виде.

Заявки от граждан принимаются на все документы в трех читальных залах Главархива. Наибольший интерес у граждан вызывают метрические книги церквей, где можно найти сведения о своих предках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москвы в поселении Вороновское к концу 2021 года откроется первый в России роботизированный архив.

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