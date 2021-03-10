Грозный, , 09:20 — REGNUM В Чечне к настоящему времени приняли участие в вакцинации против COVID-19 около 27 тысяч человек. Об этом сообщил 9 марта по итогам коллегии минздрава глава ведомства Эльхан Сулейманов. Он призвал жителей активнее участвовать в вакцинации, чтобы избежать тяжелых последствий в период третьей волны коронавируса, которую прогнозируют эксперты на весну 2021 года.

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"Весной эксперты ожидают очередной подъём заболеваемости COVID-19, и для сохранения текущей эпидемиологической ситуации и заболеваемости на низком уровне необходимо повысить охват вакцинируемых. Благодаря вакцинации против COVID-19 и коллективному иммунитету мы сможем избежать третьей волны», — написал Сулейманов на своей странице в instagram.

Он также поручил контролировать состояние здоровья граждан, уже перенесших COVID-19. Необходимо организовать строгое диспансерное наблюдение за ними, чтобы избежать осложнений и возникновения «постковидного синдрома».