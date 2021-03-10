Петропавловск-Камчатский, , 09:19 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили ещё 21 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 22). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 770 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Справились с COVID-19 и были выписаны за последние 24 часа ещё 37 человек. За всё время на Камчатке выздоровели 12 526 жителей. В ковидных стационарах лечатся 163 пациента. Только за последние сутки были госпитализированы 12 носителей коронавируса. У 98 пациентов на фоне COVID-19 диагностирована пневмония.

За всё время на Камчатке провели более 318 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке список жертв COVID-19 за последние сутки пополнился на три человека. За весь период пандемии в крае скончались 136 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за минувшие сутки зафиксирован один смертельный случай пациента с коронавирусом.