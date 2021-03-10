Ташкент, , 09:19 — REGNUM Правоохранительные органы Бухарской области Узбекистана задержали четырех человек по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщили 10 марта в пресс-службе областного УВД.

По данным ведомства, 4 марта трое подозреваемых остановили автомобиль предпринимателя на междугородней автодороги, сели в автомобиль и, угрожая обрезом, потребовали от бизнесмена $70 тыс.

Злоумышленники заявили, что получили заказ не его убийство, но готовы отказаться от своих намерений за вознаграждение. 5 марта потерпевший обратился в УВД.

Подозреваемые были задержаны с поличным при получении $50 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК Узбекистана («Вымогательство»).