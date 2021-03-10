Москва, 10 марта, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский не уверен в том, что оперативная блокировка сим-карт в колониях и тюрьмах поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды. Комментируя в своем телеграм-канале закон об обязанности мобильных операторов отключать связь в колониях и тюрьмах по просьбе ФСИН, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«То есть прежде, чем подать соответствующее ходатайство, нужно будет вычислить номер или номера. Непонятно, кто этим будет заниматься и надолго ли бандосы останутся без связи? Мало того, что всегда есть запас симок, так ещё оперативно пополнить его не проблема.

Любопытно, что, по мнению авторов закона, оперативная блокировка сим-карт поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов. И ни слова о кол-центрах и прочей инфраструктуре для облапошивания доверчивых граждан. Так что звонки из «службы безопасности Сбера» как были, так и останутся».

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом, который подписал президент России Владимир Путин, операторы теперь будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах. Основанием будут являться письменное решение главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

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