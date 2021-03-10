Страсбург, Франция, , 09:18 — REGNUM Политический кризис, разразившийся в Грузии, вызывает беспокойство в Евросоюзе. С таким заявлением выступил 9 марта Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента.

Он прокомментировал обострение политического кризиса в Грузии, которое там наблюдается в течение последних недель.

«К сожалению, нынешняя политическая ситуация в Грузии вызывает серьёзную обеспокоенность из-за растущей там поляризации, — сказал Боррель. — Подтверждаю наше твёрдое мнение о том, что сейчас важно, чтобы все стороны сделали всё возможное для деэскалации ситуации, чтобы вместе прийти к общему мнению».

Верховный представитель ЕС призвал руководство Грузии в первую очередь думать об интересах своего народа. Он также обратился ко всем сторонам конфликта с призывом отказаться от провокаций.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. В Грузию от ЕС планируется направить шведского дипломата Кристиана Даниэльсона, чтобы он выступил посредником в переговорах между властями и оппозицией.

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