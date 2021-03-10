Москва, , 09:15 — REGNUM С 2021 года в Москве появится виртуальная транспортная карта «Тройка», сообщил 10 марта мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал о сервисах, появившихся в метрополитене, в том числе о развитии транспортной карты, которая, по его мнению, стала «убийцей очередей».

«В 2021 году появится виртуальная «Тройка». Получить её можно будет в личном кабинете приложения «Метро Москвы"‎ и в дальнейшем — оплачивать проезд с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами», — написал Собянин.

Также мэр отметил постоянное увеличение числа городов, где работает карта «Тройка».